Lanterna Serrano perde pela segunda vez na Série D

O Serrano amarga a lanterna do Grupo 4 do Campeonato Brasileiro da Série D. A chance de somar três pontos e melhorar na tabela foi desperdiçada pelo time baiano, que, mesmo jogando em Porto Seguro, no domingo, 26, perdeu de virada por 3 a 1 para o Estanciano, de Sergipe, em partida válida pela 3ª rodada da 1ª fase do certame nacional.

João Grilo, de falta, marcou para o Serrano, abrindo o placar da partida. Mas, na sequência, os visitantes partiram para cima dos donos da casa, e logo viraram o marcador. Josy foi o artilheiro do duelo, marcando dois gols. Clóves fechou o placar, colocando o time sergipano em 3º lugar na tabela. Já o Serrano tem duas derrotas e um empate.

O Colo Colo, de Ilhéus, outro baiano na disputa, está em 4º no Grupo 3, com dois empates e sem vitórias.

