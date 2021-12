Lais Souza comove internautas com história de superação

Lais Souza foi uma das convidadas do "Conversa com Bial" na última quinta-feira, 4, e conquistou elogios nas redes sociais ao falar de sua luta para recuperar os movimentos, perdidos num acidente que sofreu enquanto praticava esqui aéreo em 2014. Lais hoje anda numa cadeira de rodas, mas faz fisioterapia para tentar recuperar os movimentos.

"Sou um pouco teimosa, mas o importante é não parar. Eu quero sair da cadeira, fazer exercício para sair. Deus está muito presente, procuro deitar e agradecer. Sofri o acidente e simplesmente fui levando, nunca culpei Deus", disse Lais, ex-ginasta que chegou a participar dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, entre outras importantes competições.

Além da ex-atleta paulista, o cientista Miguel Nicolelis também participou do programa "Conversa com Bial", no qual os dois convidados discutiram a importância da religião e da ciência.

