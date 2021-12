Ladrões roubam uniformes do adversário do Bahia na Copa do Brasil

Os uniformes oficiais do Rio Branco-AC, adversário do Bahia na estreia da Copa do Brasil, foram roubados dentro do vestiário do Centro de Treinamento (CT) do clube no último fim de semana. Os trajes seriam utilizados no jogo da noirte desta quarta-feira, 13.

Conforme apurado pelo site O Alto Acre, o diretor do clube, Getúlio Júnior, informou que o local foi arrombado por ladrões, que levaram as camisa e os calções que seriam usados na partida desta noite, contra o tricolor baiano. Para resolver a situação, foi preciso 'correr contra o tempo', para que o problema fosse solucionado ainda a tempo.

"Nosso uniforme pra temporada de 2019 não chegou dentro do prazo previsto e tivemos que montar uma logística maluca para fazer chegar as camisas e os calções para o jogo de hoje. A empresa responsável nos garantiu que faria a entrega ainda nesta quarta feira, para nosso alívio", comemorou o dirigente, em entrevista ao site local.

Ainda de acordo com Getúlio, o furto no CT José de Melo ocorreu na madrugada de domingo para segunda. Além do uniforme dos jogadores, os bandidos ainda levaram chuteiras e alguns pertences do clube.

O Esquadrão enfrenta a equipe acriana na Arena da Floresta, às 20h30. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil, onde o tricolor necessita apenas do empate para seguir na competição.

