Kvitova se aproxima Top 3 do ranking após título em Sydney

A disputa pela liderança do ranking da WTA ficou ainda mais acirrada na semana que antecedeu o Aberto da Austrália, que começou nesta segunda-feira, 19, em Melbourne. Campeã do Torneio de Sydney no último fim de semana, a checa Petra Kvitova segue em quarto lugar na lista, mas agora colada na romena Simona Halep, que ocupa a terceira posição.

Com o título em Sydney, Kvitova chegou aos 6.360 pontos, enquanto Halep, que desistiu de jogar a competição na semana passada por causa de uma gastroenterite, está com 6.571. A norte-americana Serena Williams permanece em primeiro lugar, com 8.015 pontos, à frente da russa Maria Sharapova, que soma 7.335.

As quatro primeiras colocadas do ranking podem terminar o Aberto da Austrália na liderança da lista da WTA. No ano passado, Serena e Sharapova caíram nas oitavas de final e defendem 240 pontos, Halep perdeu nas quartas de final e ficará sem 430 pontos, enquanto Kvitova foi eliminada na estreia, descartando apenas dez pontos.

A sérvia Ana Ivanovic permanece na quinta colocação o ranking, à frente da polonesa Agnieszka Radwanska, da canadense Eugenie Bouchard, da dinamarquesa Caroline Wozniacki e da alemã Angelique Kerber. A eslovaca Dominika Cibulkova subiu para a décima colocação, ultrapassando a russa Ekaterina Makarova.

Vice-campeã do Torneio de Sydney, a checa Karolina Pliskova entrou no Top 20 ao atingir a 20ª colocação, ganhando duas posições no ranking. Já a britânica Heather Watson ascendeu 11 posições na lista e agora está em 38º lugar após faturar o título do Torneio de Hobart. E Teliana Pereira, eliminada na segunda rodada do qualifying do Aberto da Austrália, segue sendo a melhor tenista brasileira da lista, na 112ª colocação.

