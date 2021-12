Kubica surpreende e marca o melhor tempo na 1ª sessão de treinos livres

Com pista molhada Robert Kubica, piloto polonês da Renault, foi a grande surpresa da última sessão de treinos livres pra o GP do Brasil, no circuito de Interlagos, na manhã deste sábado, 6. Ele cravou o melhor tempo, 1min19s191, superando o alemão Sebastian Vettel, da RBR. Vettel perdeu a primeira posição dois minutos antes do final dos treinos.

Kubica soube tirar proveito da pista molhada e não deu chance para os pilotos da RBR. Na sexta-feira, 5, com pista seca, os pilotos da Red Bull foram melhores e fizeram dobradinha nos dois treinos livres. A terceira posição ficou com o inglês Lewis Hamilton, seguido por Felipe Massa (4º), Fernando Alonso (5º) e Vitaly Petrov (6º).

Rubens Barrichelo, melhor brasileiro depois de Massa, conseguiu a décima colocação. Lucas di Grassi e Bruno Senna não foram bem e amargaram a 22ª e 23ª colocações, respectivamente. O grid de largada para a corrida de domingo será definido oficialmente a partir das 14h (horário de Brasília), com o treino classificatório.

Confira os tempos:



1. Robert Kubica (POL/Renault) - 1m19s191 (16 voltas)

2. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m19s500 (17)

3. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m19s536 (19)

4. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m19s735 (9)

5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m19s791 (9)

6. Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m19s887 (22)

7. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m20s009 (24)

8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m20s056 (13)

9. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m20s164 (24)

10. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m20s320 (13)

11. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m20s337 (6)

12. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m20s421 (18)

13. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m20s452 (22)

14. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m20s535 (12)

15. Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m20s541 (27)

16. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m20s546 (20)

17. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m20s613 (20)

18. Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) - 1m20s985 (25)

19. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m22s326 (18)

20. Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m22s449 (27)

21. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m22s874 (20)

22. Lucas Di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m23s194 (22)

23. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m23s358 (20)

24. Christian Klien (AUT/Hispania-Cosworth) - 1m23s650 (19)

