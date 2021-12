Kubica surpreende e lidera terceiro treino livre

Robert Kubica surpreendeu os quatro favoritos ao título mundial da F1 neste sábado, 23, durante o terceiro treino livre para o primeiro GP na história da F1 a ser realizado na Coreia do Sul. O polonês fez 1min37s354, sendo 0s048 mais rápido do que Lewis Hamilton e 0s072 melhor do que Fernando Alonso.

O treino foi bem mais tranquilo do que o normal. Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras sessões, realizadas na sexta-feira, 22, os favoritos demoraram muito a ir à pista. Sebastian Vettel e Mark Webber, por exemplo, só marcaram voltas rápidas no 28º dos 60 minutos da sessão.

Por isso, os pilotos se amontoaram no circuito no fim da sessão. Alonso, inclusive, mostrou muita irritação com Nico Rosberg, que o atrapalhou em uam volta rápida. Neste clima de tensão, os últimos dez minutos foram muito agitados, com várias mudanças na liderança.

Nos dois últimos minutos, oito pilotos mudaram de posição no top-10, mas Kubica foi o mais efetivo, pulando à dianteira. Apesar de todas as trocas de posição, só Robert destoou do que se esperaria dos primeiros colocados.

Felipe Massa foi o sexto, Rubens Barrichello ficou na 12ª posição, Lucas Di Grassi, na 22ª, e Bruno Senna, na penúltima colocação.



Segundo treino livre:



1°. Mark Webber (Red Bull), 1min37s942

2°. Fernando Alonso (Ferrari), a 0s190

3°. Lewis Hamilton (McLaren), a 0s337

4°. Robert Kubica (Renault), a 0s776

5°. Jenson Button (McLaren), a 0s784

6°. Felipe Massa (Ferrari), a 0s878

7°. Sebastian Vettel (Red Bull), a 1s262

8°. Vitaly Petrov (Renault), a 1s325

9°. Nico Rosberg (Mercedes), a 1s326

10°. Kamui Kobayashi (Sauber), a 1s622

11°. Nick Heidfeld (Sauber), a 1s646

12°. Michael Schumacher (Mercedes), a 1s656

13°. Rubens Barrichello (Williams), a 1s870

14°. Vitantonio Liuzzi (Force India), a 1s939

15°. Adrian Sutil (Force India), a 2s029

16°. Nico Hulkenberg (Williams), a 2s536

17°. Jaime Alguersuari (Toro Rosso), a 2s636

18°. Sebastien Buemi (Toro Rosso), a 2s954

19°. Heikki Kovalainen (Lotus), a 4s831

20º. Jarno Trulli (Lotus), a 4s859

21°. Timo Glock (Virgin), a 5s173

22°. Lucas Di Grassi (Virgin), a 6s097

23°. Sakon Yamamoto (Hispania), a 7s224

24°. Bruno Senna (Hispania), a 8s707

