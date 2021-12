Kubica fecha testes na frente em Valência; Massa é 5.º

O polonês Robert Kubica, da Lotus Renault, fechou na frente, nesta quinta-feira, o terceiro e último dia de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito Ricardo Tormo, em Valência. O piloto obteve o melhor tempo de todas as sessões deste início de pré-temporada na pista espanhola ao cravar o tempo de 1min13s144, superando as marcas conseguidas por Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, da Ferrari, que foram os mais velozes respectivamente na terça e na quarta.



O segundo mais veloz do dia foi Adrian Sutil, da Force India, que havia sido o mais rápido na sessão realizada pela manhã. O piloto alemão cravou o tempo de 1min13s201, superando o 1min13s307 que garantiu a ponta a Alonso no dia anterior.



O inglês Jenson Button, da McLaren, fechou o dia em terceiro lugar, ao marcar 1min13s553, tempo que também bateu o melhor obtido por Vettel no primeiro dia de testes na pista espanhola, que foi de 1min13s614.



Companheiro de equipe de Vettel, que não foi para a pista nesta quinta, o australiano Mark Webber conseguiu a quarta melhor marca do dia, com 1min13s936, deixando logo atrás dele o brasileiro Felipe Massa, que cravou 1min14s017 para fechar o dia na quinta posição.



O piloto da Ferrari havia dado apenas 12 voltas na primeira sessão do dia, quando acabou prejudicado por um incêndio na parte traseira do seu carro, que o obrigou a abandonar o teste até que o seu carro fosse reparado, em conserto que demorou cerca de quatro horas para ser finalizado. Com isso, Massa conseguiu dar apenas 80 voltas na pista e só rodou mais nesta quinta do que Sebastien Buemi, da Toro Rosso, Narain Karthikeyan, da Hispania, e Jarno Trulli, da Lotus, que fecharam o teste nas três últimas posições, respectivamente em 10.º, 11.º e 12.º lugares.

adblock ativo