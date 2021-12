Kubica é o melhor no último treino livre para o GP de Mônaco

O polonês Robert Kubica ficou com o primeiro lugar nos treinos livres deste sábado, 15, para o GP de Mônaco, deixando para trás o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que nos dois primeiros dias de treinos fez o melhor tempo, mas ficou na 16ª posição após bater seu carro no começo da terceira sessão. Entre os brasileiros, Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, foi o melhor, ao fazer o segundo melhor tempo do treino.

Já Rubens Barrichello, da Williams, ficou na 14ª colocação no último treino antes da etapa classificatória do Grande Prêmio. Lucas Di Grassi e Bruno Senna mais uma vez não tiveram êxito e ficaram na 21ª e 22ª, respectivamente.

Os pilotos voltam à pista em Mônaco às 9h deste sábado para a definição do grid de largada.

Confira o resultado do 3º treino livre para o GP de Mônaco:

1º Robert Kubica - Renault 1:14.806

2º Felipe Massa - Ferrari 1:14.852

3º Mark Webber - RBR 1:14.945

4º Lewis Hamilton - McLaren 1:15.038

5º Sebastian Vettel - RBR 1:15.046

6º Michael Schumacher - Mercedes GP 1:15.236

7º Nico Rosberg - Mercedes GP 1:15.252

8º Sebastien Buemi - Toro Rosso 1:15.537

9º Adrian Sutil - Force India 1:15.659

10º Jenson Button - McLaren 1:15.682

11º Vitantonio Liuzzi - Force India 1:15.691

12º Jaime Alguersuari - Toro Rosso 1:15.769

13º Nico Hulkenberg - Williams 1:16.164

14º Rubens Barrichello - Williams 1:16.232

15º Vitaly Petrov - Renault 1:16.240

16º Fernando Alonso - Ferrari 1:16.266

17º Kamui Kobayashi - BMW Sauber 1:16.644

18º Pedro de la Rosa - BMW Sauber 1:16.696

19º Heikki Kovalainen - Lotus 1:17.782

20º Jarno Trulli - Lotus 1:17.865

21º Lucas di Grassi - Virgin 1:18.063

22º Bruno Senna - Hispania 1:19.720

23º Karun Chandhok - Hispania 1:19.781

24º Timo Glock - Virgin (Sem tempo)

