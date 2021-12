Kitesurfer alcança 25 m de altura em manobra e cai no mar

O kitesurfer Tom Hebert decolou por 25 metros de altura durante manobra na competição King of the Air, disputada na África do Sul. O atleta tomou um impulso em uma onda e decolou, ficando no ar por alguns segundo. Em seguida, Hebert tomou um tombo feio. Apesar do susto, ele não se machucou e competiu no dia seguinte.

O medidor que o atleta usava registrou a altura que ele alcançou durante o "voou". A manobra foi registrada em um vídeo.

Da Redação

