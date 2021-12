Kimi Räikkönen vai se aposentar da Fórmula 1 ao fim desta temporada

O finlandês Kimi Räikkönen, campeão mundial em 2007 com a Ferrari, anunciou nesta quarta-feira, 1º, que vai abandonar a Fórmula 1 no final da temporada de 2021.

"Aí está. Será minha última temporada na Fórmula 1. É uma decisão que tomei no inverno (no hemisfério norte) passado. Não foi fácil de tomar, mas é hora de passar para outras coisas", escreveu no Instagram o piloto da Alfa Romeo, ilustrando a mensagem com uma série de fotos que resumem sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial.

Conhecido como 'Homem de Gelo' por sua calma e pouco gosto por entrevistas, o finlandês fará 42 anos no dia 17 de outubro. Ele é o piloto mais velho da F1, à frente do espanhol Fernando Alonso, de 40 anos e campeão mundial em 2005 e 2006.

“Mesmo que a temporada não tenha acabado, agradeço minha família, todos os meus times, as pessoas que estiveram envolvidas em minha carreira e especialmente a todos vocês, os fãs que me apoiaram todo esse tempo,” escreveu Raikkonen.

O finlandês vai encerrar uma carreira espetacular: 341 corridas disputadas até o momento, com 21 vitórias, 18 poles, 46 melhores voltas da corrida e 103 pódios desde sua estreia no Grande Prêmio da Austrália de 2001, na Sauber.

