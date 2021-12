Kevin Durant é eleito o MVP da temporada na NBA

Confirmando os prognósticos, Kevin Durant foi eleito o MVP (Most Valuable Player, jogador mais valioso) da NBA na temporada 2013/2014. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 6, pelo site da liga norte-americana de basquete, e premia pela primeira vez o ala de apenas 25, que já havia sido escolhido o roookie do ano na sua temporada de estreia na NBA, em 2008.

Durant, assim, pelo menos dá uma pausa na supremacia de LeBron James. O jogador do Miami Heat ganhou o prêmio em quatro das cinco últimas temporadas, sendo que nas duas primeiras jogava pelo Cleveland Cavaliers. Em 2011/2012, o vencedor foi Derrick Rose, armador do Chicago Bulls.

Antes da 'era LeBron', nomes como Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Steve Nash (duas vezes), Kevin Garnett e Tim Duncan (duas vezes) receberam o prêmio. Todos seguem em atividade, mas fazem parte de uma geração anterior.

Agora o prêmio fica com o jogador que, se não fez o Oklahoma City Thunder o melhor time da temporada regular, pelo menos teve números que o fizeram ser comparado - com as devidas proporções - a Michael Jordan. Afinal, teve média de 32 pontos, 5,5 assistências e 7,4 rebotes.

A comparação com Jordan se dá porque em pelo menos cinco estatísticas Durant se tornou o melhor desde o astro do Bulls. Foi, por exemplo, o primeiro a ter média de 33 pontos em três meses consecutivos. Mas, o mais importante: o primeiro, desde o show de Jordan na temporada 1986/1987, a anotar pelo menos 25 pontos em 40 jogos consecutivos.

Só jogos com mais de 40 pontos foram 14, mais do que o dobro de qualquer outro atleta nesta temporada. Na pós-temporada, por enquanto, porém, ele não vem mantendo o ritmo. Após oito jogos, a média é de 29,3 pontos, 3,5 assistências e 8,9 rebotes. O Thunder, que precisou de sete jogos para eliminar o Memphis Grizzlies, perdeu, segunda, em casa, o jogo 1 diante do Los Angeles Clippers na semifinal da conferência.

adblock ativo