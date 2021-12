Kevin Durant diz estar pronto para vaias no retorno a Oklahoma

Depois de dois duelos em Oakland, Kevin Durant vai, enfim, encontrar seu ex-time em sua antiga casa. No sábado, o Golden State Warriors visita o Oklahoma City Thunder naquele que será o primeiro jogo de Durant na Chesapeake Energy Arena com outra camisa desde que ele não renovou seu contrato, no fim da temporada passada.

Em entrevista à canal por assinatura norte-americano ESPN, Durant disse saber que será vaiado. "Eu sei o que é importante para os fãs do Thunder e sei que o time é mais importante do que apenas um jogador. Não vou para lá achando que vou ser ovacionado, eu sei como vai ser", apontou.

Em oito temporadas em Oklahoma, Durant foi sete vezes selecionado para o All-Star Game. Foi ainda quatro vezes o cestinha da NBA e uma vez, em 2014, o MVP da temporada regular. Não à toa, era o grande ídolo da franquia e da cidade.

Mas, ao fim do seu contrato, ele optou por não renovar, seguindo para o vice-campeão Golden State Warriors, para se juntar a Stephen Curry e Klay Thompson. A torcida não engoliu e passou a tratar o ala como "mercenário". Mesmo o elenco do Thunder não gostou, a ponto de Russell Westbrook, líder do time, impedir que seus colegas o cumprimentassem ao fim do último jogo.

"Eu sei que vai ser complicado lá. Eu participei de noites barulhentas naquela arena, então eu sei que eles não vão ser receptivos. Mas, como eu já disse, eu quero ver as pessoas com quem eu construí uma boa relação em todo o meu tempo lá. Sei que alguns fãs, mesmo não me aplaudindo, vão torcer por mim e quando eu piscar para eles, vão lembrar dos bons momentos", completou.

Liderado por Durant, forte candidato a ser mais uma vez o MPV da temporada regular, o Golden State Warriors tem a melhor campanha da NBA: 43 vitórias e oito derrotas. Já o Thunder é apenas o sétimo do Oeste, com 30 triunfos e 23 revezes. Mesmo assim, tem larga margem sobre o Denver Nuggets, oitavo colocado, o que torna improvável um duelo entre Warriors e Thunder já na primeira rodada dos playoffs.

