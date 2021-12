Kerber supera grega na estreia no Torneio de Hong Kong

A alemã Angelique Kerber oscilou em quadra nesta terça-feira, 11, na sua partida de estreia no Torneio de Hong Kong, mas conseguiu vencer. A número 1 do mundo superou a grega Maria Sakkari, apenas a 97ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

Kerber cometeu cinco duplas-faltas no duelo com Sakkari e permitiu que a grega tivesse dez break points, ainda que a grega só tenha convertido dois, sendo um em cada set. Mas como conseguiu quatro quebras de serviço - foram dois em cada parcial -, assegurou o seu triunfo.

Assim, Kerber avançou às oitavas de final em Hong Kong, onde busca o quarto título na temporada. E a sua próxima adversária vai ser a norte-americana Louisa Chirico, a número 60 do mundo.

Após encerrar um jejum de 32 anos da Grã-Bretanha sem uma tenista no Top 10 do ranking da WTA, Johanna Konta, a número 9 do mundo, manteve a boa fase ao vencer na sua estreia a compatriota Naomi Broady, 88ª colocada, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, fazendo 3 a 0 no confronto direto. Nas oitavas de final, a sua adversária vai ser a chinesa Qing Wang, número 73 do mundo, que aplicou um duplo 6/2 na local Zhang Ling (524ª).

Número 18 do mundo, a australiana Samantha Stosur foi eliminada na sua estreia em Hong Kong ao perder para a japonesa Nao Hibino (84ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A francesa Kristina Mladenovic será a próxima oponente da tenista asiática.

A dinamarquesa Caroline Caroline Wozniacki (22ª) bateu a chinesa Saisai Zheng (79ª) por 6/1 e 6/4 e agora terá pela frente a britânica Heather Watson. A francesa Caroline Garcia (45ª) superou a checa Tereza Martincova (177ª) por 6/3 e 6/0 e vai duelar nas oitavas de final com a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

Já a sérvia Jelena Jankovic (37ª) avançou com o triunfo por 6/3 e 6/1 sobre a norte-americana Samantha Crawford (105ª). Sua próxima oponente no Torneio de Hong Kong vai ser a compatriota Aleksandra Krunic.

