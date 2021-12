Keno empolga torcida mas cai para cubano super favorito

Atual campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, o baiano Keno Marley, de 19 anos, voltou a brilhar no Pan-Americano de Lima. No entanto, a medalha de ouro não veio.

Ele enfrentou um adversário muito mais experiente, o cubano Julio Cesar la Cruz Peraza, de 29 anos, e foi completamente dominado nos três rounds do combate na categoria até 81 kg. Peraza, que é o atual campeão olímpico, conquistou o título do Pan pela terceira vez consecutiva e também tem quatro títulos mundiais no currículo.

Diante do invejável cartel do oponente, a medalha de prata fica de ótimo tamanho para Keno, que ainda vai buscar a vaga em Tóquio-2020 no Pré-Olímpico, a ser disputado no início do ano que vem.

Baianos na busca do ouro

Nesta sexta-feira, 2, dois outros baianos sobem ao ringue para buscar a medalha de ouro. Hebert da Conceição enfrenta Arlen López, também cubano, e a promessa é de um desafio muito complicado para o lutador soteropolitano. Já Beatriz Ferreira mede forças com Dayana Sánchez, da Argentina, e tem boa chance de título.

O combate de Bia (até 60 kg) começa às 23h45 (da Bahia), e a curiosidade é que sua adversária, Dayana, é irmã de Leonela Sánchez, oponente de Jucielen nesta quinta-feira, 1º, em luta finalizada após o fechamento desta edição.

Herbert, da categoria até 75 kg, vai ter um rival bem duro pela frente. O cubano Arlen López é o atual campeão olímpico, foi campeão mundial em Doha (Qatar), em 2015, e ainda é o atual detentor do título, conquistado no Pan-Americanos de Toronto, em 2015. A luta será às 22h15.

Além da prata de Keno, o boxe brasileiro ainda faturou mais duas medalhas de bronze em Lima, com uma delegação de sete atletas. Chegaram no pódio com o terceiro lugar Abner Teixeira (91 kg) e Flavia Figueiredo (até 75 kg).

Badminton histórico

Estreante em Jogos Pan-Americanos, Ygor Coelho fez história nesta quinta-feira ao bater o canadense Jason Ho-Shue por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 22/20 e 21/8, nas semifinais do inidividual masculino do badminton. A vitória de virada levou, pela primeira vez, um brasileiro à decisão na modalidade. Ygor buscará o ouro nesta sexta. A final será contra outro representante do Canadá, Brian Yang, às 16h (da Bahia).

O Brasil também confirmou duas medalhas de bronze, nesta quinta. Na dupla masculina, com os irmãos piauienses Francielton e Fabrício Farias, na dupla feminina, com Fabiana Silva/Tamires Santos e Jaqueline Lima/Samia Lima. O jogo das duplas mistas acabou após o encerramento desta edição.

