Kartódromo de Lauro de Freitas promove evento para atrair jovens pilotos

O Kartódromo Ayrton Senna, localizado na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, recebe neste sábado, 19, mais uma etapa do Campeonato Baiano de Kart. Antes da disputa profissional, entretanto, familiares de aspirantes a pilotos vão poder conferir uma apresentação, a partir das 10h, que vai reunir os Kadetes, categoria infantil da modalidade.

A iniciativa possui o intuito de incentivar e impulsionar a escolinha de kart, que reúne alunos de 6 a 11 anos, de modo que a categoria seja oficialmente formalizada para competições.

Entre os jovens pilotos que formam a turma de Kadetes, estão Marquinho Barral, Luiz Filipe e Eduardo Rosário, todos alunos dos professores e pilotos Diego Freitas e Carl Holger. Eles vão se apresentar nos karts cedidos pelo presidente Miguel Jacob, da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB).

A prática também tem tido adesão do público feminino. Mirella Barral treina regularmente e contou que tem o sonho de se tornar profissional. Segundo ela, o que mais a atrai ao kart é a sensação de estar 100% no controle do que está fazendo e a adrenalina que o esporte proporciona.

“O fato de ser um universo ainda predominantemente masculino me incentiva a ser melhor”, afirmou Mirella, que conta que seu grande incentivador no kart é o pai, o também piloto Marcos Barral.

