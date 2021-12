Kaká volta a ser relacionado para uma partida do Real Madrid após 45 dias

O meia brasileiro Kaká, do Real Madrid, se recuperou de uma pubalgia e retorna a uma convocação do técnico chileno Manuel Pellegrini 45 dias após entrar pela última vez em uma lista oficial para um jogo, no dia 9 de março, quando foi chamado para enfrentar o Lyon, da França, pela Liga dos Campeões da Europa.



Além disso, o atacante Raúl também viaja para enfrentar o Zaragoza. O capitão do Real se recuperou rapidamente de uma lesão no menisco do joelho direito. A previsão de volta para o espanhol era de quase três semanas, mas com duplas sessões diárias de fisioterapia, reduziu sua ausência pela metade.

