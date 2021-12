Kaká será cortado e Dunga convocará Ganso como substituto na seleção

O técnico Dunga tem um novo problema para escalar a seleção brasileira. O meia Kaká, que havia sido convocado para substituir Douglas Costa, também será cortado. O jogador do Orlando City tem um lesão muscular que precisaria de 20 dias para ser superada. Com isso, a comissão técnica decidiu que Ganso, do São Paulo, será convocado.

As informações foram divulgadas por Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A data de apresentação de Ganso ainda não está definida, pois a CBF ainda aguarda a liberação oficial da Conmebol para realizar a troca de jogadores.

Esse foi o quinto corte de jogadores sofrido pela seleção brasileira antes da estreia na Copa América Centenário, marcada para acontecer neste sábado, quando o time de Dunga enfrentará o Equador às 23 horas (de Brasília), em Pasadena. Antes da apresentação oficial dos jogadores ao comandante, Ricardo Oliveira pediu desligamento por causa de uma lesão no joelho direito.

Já na concentração em Los Angeles, Douglas Costa, do Bayern de Munique, foi cortado por causa de uma lesão muscular. Em seguida, foi a vez de Ederson e Rafinha. Nesta quarta, Kaká também se despede da seleção. Ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Panamá por 2 a 0, no último domingo, e teve atuação apenas regular no amistoso realizado em Denver.

adblock ativo