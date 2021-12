Kaká: "Sempre deixei claro que as dores me incomodavam"

O meia Kaká afirmou nesta sexta-feira estar "bem" após a cirurgia em seu joelho esquerdo, realizada ontem para corrigir um problema no menisco, e disse ter deixado "claro" que as dores "sempre" o incomodavam.



A declaração do jogador diverge da versão do médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, que alegou que Kaká só se queixou de dores "na última semana" (da equipe) na Copa do Mundo.



Por causa da lesão, o meia ficará longe dos gramados por até quatro meses, segundo o cirurgião belga Marc Martens, responsável pela operação.



Kaká recebeu alta hoje da clínica onde estava internado em Antuérpia (Bélgica) para retornar a Madri, onde passará pelo processo de recuperação.

