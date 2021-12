Kaká é convocado por Dunga para o lugar de Philippe Coutinho

O meia Kaká foi convocado para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Ele vai substituir Philippe Coutinho, que está machucado. Ainda não está definida a data de apresentação do ex-jogador do São Paulo, mas o técnico Dunga espera que ele consiga chegar a Santiago ainda nesta segunda-feira.

Philippe Coutinho se lesionou em jogo do Liverpool. Ele entrou em contato com a comissão técnica brasileira e explicou que não está em condições de defender a seleção. O meia atuou normalmente pelo seu clube no empate por 1 a 1 com o Everton, no último domingo.

Kaká havia sido chamado por Dunga para os amistosos realizados em setembro, nos Estados Unidos, contra a Costa Rica e a própria seleção norte-americana. Na ocasião, agradou ao Dunga por seu empenho - o técnico chegou a dizer que ele apresentava entusiasmo de iniciante. Mas o meia acabou se machucando no período em que estava com a seleção, o que irritou seu time, o Orlando City, dos Estados Unidos.

Ele não havia sido incluído na lista inicial para os dois primeiros jogos das Eliminatórias, mas Dunga havia avisado que não estava descartado. Agora, então, Kaká está novamente na seleção.

Phillipe Coutinho é o terceiro jogador da convocação original de Dunga para os confrontos com Chile, na quinta-feira, e Venezuela, no dia 13, a ser cortado. Seu companheiro no Liverpool, Roberto Firmino, foi descartado por lesão há dez dias e Ricardo Oliveira, do Santos, chamado em seu lugar. E Rafinha pediu dispensa, sendo trocado no último sábado pelo lateral-direito Daniel Alves.

adblock ativo