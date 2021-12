Kaká é convocado por Dunga para a vaga de Douglas Costa na seleção brasileira

O atacante Douglas Costa foi cortado nesta quinta-feira, 26, da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Kaká, do Orlando City, foi convocado em seu lugar. O jogador do Bayern de Munique está com fortes dores no músculo adutor da coxa esquerda e não iria se recuperar a tempo de participar da maior parte do torneio.

O corte de Douglas Costa é o segundo no grupo inicial convocado pelo técnico Dunga para a competição. Antes mesmo de os jogadores se apresentarem em Los Angeles, o atacante Ricardo Oliveira, do Santos, havia sido substituído por Jonas, do Benfica, também por estar contundido.

Dunga perdeu Douglas Costa, que com a ausência de Neymar seria ao lado de Willian um dos protagonistas do time na Copa América Centenário, mas teve ao menos duas boas notícias nesta quinta-feira. O lateral-direito Daniel Alves e o meia Rafinha Alcântara, ambos do Barcelona, que também corriam risco de corte, foram avaliados pelos médicos da seleção e permanecem no grupo.

Daniel Alves, inclusive, fez trabalho no campo nesta quinta-feira. Ele reclama de dores no pé por conta de uma fascite plantar que diz sentir há seis meses, mas na madrugada desta quinta-feira, ao se apresentar em Los Angeles, garantiu estar em "condições perfeitas" para jogar a Copa América Centenário. Rafinha, que também reclama de dores musculares, fez exercícios na academia.

Os dois jogadores, no entanto, não devem ser aproveitados no amistoso deste domingo contra o Panamá, em Denver, o único antes da estreia na Copa América Centenário contra o Equador, no dia 4 de junho, um sábado, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

Apreensão

Douglas Costa foi cortado após ser submetido a um exame de imagem que constatou que as dores no adutor, consequência de um final de temporada desgastante na Europa, eram mais graves do que inicialmente se supôs. O corte foi decidido durante a tarde em Los Angeles, momentos antes de a delegação da seleção brasileira deixar o hotel em direção ao StubHub Center, complexo ocupado pelo Los Angeles Galaxy e que serve de centro de treinamentos para a seleção nesta parte inicial da preparação para a Copa América Centenário.

Kaká, de 34 anos, foi chamado em uma clara opção de Dunga de dar cada ver mais experiência ao grupo de jogadores que disputarão a competição nos Estados Unidos - há vários jovens, entre eles sete com idade olímpica.

O meia do Orlando City estava na lista dos 40 pré-convocados, mas o treinador tinha a opção de chamar Lucas, atacante do Paris Saint-Germain, que na teoria conta com maior facilidade para exercer função semelhante à de Douglas Costa, e até Oscar, do Chelsea. Nesta temporada, Kaká jogou a maioria das partidas do time de Orlando na Major League Soccer (MLS).

