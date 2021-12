Kaká celebra desempenho e espera novas convocações

A volta de Kaká para a Seleção Brasileira após mais de dois anos de ausência foi do jeito que o meia do Real Madrid queria. Depois de marcar nas goleadas por 6 a 0 sobre o Iraque, na última quinta, e 4 a 0 diante do Japão, nesta terça-feira, o jogador espera ter convencido o técnico Mano Menezes de que merece uma sequência de convocações.

"Gostei, contribuí para a seleção nos dois jogos. Foi importante para mim ter uma sequência de jogos. Cresci muito nesta partida, posso crescer ainda mais e espero que a comissão técnica tenha gostado. Espero que não seja uma oportunidade esporádica e que tenha aproveitado para garantir próximas convocações", declarou, em entrevista à TV Globo.

A última partida de Kaká com a camisa do Brasil havia sido no dia 2 de julho de 2010, na eliminação diante da Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo. Posteriormente ele foi convocado para os amistosos contra Gabão e Egito, no fim do ano passado, mas acabou cortado por lesão.

Desta forma, os jogos contra Iraque e Japão foram os primeiros do meia na "era Mano Menezes". Ele mostrou ótimo entendimento com Oscar, Hulk e Neymar, e, depois de uma boa atuação contra os iraquianos, voltou a ser decisivo diante dos japoneses, quando também acertou uma bola na trave.

