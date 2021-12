Kaká admite desejo de sair e pede para Real 'facilitar'

A insatisfação de Kaká com as poucas oportunidades no Real Madrid parece ter chegado ao limite nesta quinta-feira, 29, e justamente quando o jogador teve a chance de ser titular e marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, pelo Troféu Teresa Herrera. A atuação não amenizou o descontentamento do brasileiro, que após a partida admitiu o desejo de deixar o clube.

"Minha obrigação é treinar todos os dias para jogar, mas não quer dizer que estou satisfeito. Gostaria de sair e que o clube facilitasse para que buscássemos uma solução", declarou. "Acho que é o melhor para mim e para o clube encontrar uma resolução amigável. Não quero sair daqui em má situação."

Kaká foi uma das maiores contratações da história do Real Madrid, que desembolsou 65 milhões de euros ao Milan em 2009 para tê-lo. O brasileiro, no entanto, nunca correspondeu à expectativa no clube madrilenho e amargou a reserva com todos os treinadores pelos quais foi comandado.

Com um velho conhecido como técnico, o italiano Carlo Ancelotti, que o comandava no Milan, Kaká tinha esperança de que as coisas mudassem, mas isso não aconteceu. O brasileiro novamente começou a temporada como reserva e, para piorar, viu o Real contratar com um meia (Isco) e oferecer cerca de 100 milhões de euros por outro (Gareth Bale).

"As coisas estão difíceis aqui, há cada vez menos espaço. Me encontro bem e é hora de ter mais continuidade. O clube sabe disso, temos conversado. Eu estou treinando, disponível para todas as partidas porque é minha obrigação, mas não estou satisfeito. Gostaria que houvesse uma solução", comentou.

Se deseja sair do Real, Kaká precisará agir rápido, já que a janela europeia para transferências termina já na próxima segunda. A volta ao Brasil está descartada, já que a janela brasileira já está fechada. O jogador já revelou o desejo de um dia atuar nos Estados Unidos, na Major League Soccer, mas parece disposto a tentar retomar a carreira no continente europeu. "Não posso voltar ao Brasil, o mercado para lá está fechado. Então a possibilidade seria outra equipe na Europa."

