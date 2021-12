Juventus vence em Parma e segue perseguindo a Roma

A Roma faz a melhor campanha da história do Campeonato Italiano, invicta nas dez primeiras rodadas da competição, mas a Juventus não quer deixar o time da capital desgarrar. Neste sábado, já pela 11.ª rodada, a equipe alvinegra foi até Parma e venceu os donos da casa por 1 a 0, chegando ao nono triunfo no torneio.

Com o resultado, a Juventus foi a 28 pontos, contra 30 da Roma, que no domingo vai a Turim, mas para enfrentar o Torino. O Napoli, com 25, caiu para a terceira posição, mas pode recuperar a vice-liderança se vencer o Catania, ainda neste sábado.

O único gol do jogo no Estádio Ennio Tardini foi marcado pelo francês Pogba. O meia aproveitou rebote depois que Quagliarella arriscou de longe e acertou o travessão de Mirante, já batido. Pogba bateu mascado, quicando, e não deu chances de defesa ao goleiro.

