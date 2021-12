Juventus oficializa venda de Roberto Pereyra ao Watford por R$ 47 milhões

A Juventus oficializou neste sábado, 20, a venda do meia Roberto Pereyra ao Watford. O clube italiano revelou que o time inglês vai desembolsar 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões) pela transação. Mas o valor pode ser acrescido por um bônus de 2 milhões de euros (R$ 7,25 milhões), dependendo do desempenho apresentado.

Roberto Pereyra estava na Juventus desde 2014, tendo defendido antes a Udinese no futebol italiano. Pelo clube de Turim, marcou seis gols em 48 jogos disputados e conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, dois da Copa da Itália e um da Supercopa da Itália, em 2015.

O argentino, porém, foi coadjuvante na Juventus na última temporada. Assim, o clube não pensou muito quando recebeu a vantajosa oferta do Watford para negociá-lo. Com isso, após iniciar a sua carreira no River Plate, atuar por dois times italianos e defender a Argentina na Copa América de 2015, o jogador terá a sua primeira experiência no futebol da Inglaterra.

Antes de vender Roberto Pereyra, a Juventus também negociou Paul Pogba (Manchester United), Álvaro Morata (Real Madrid), Simone Padoin (Cagliari) na atual janela de transferências. Além disso, Martín Cáceres deixou o clube após o fim do seu contrato - o uruguaio, porém, ainda não acertou com outro time.

