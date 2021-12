A Juventus acabou com o sonho do Real Madrid de ampliar seu número de títulos europeus para 11, nesta quarta-feira, 13, quando Álvaro Morata marcou contra o seu ex-clube para garantir o empate em 1 a 1, no estádio Santiago Bernabéu. Com o resultado, a equipe italiana vai para a decisão da Liga dos Campeões contra o Barcelona.

Agência Reuters Juventus elimina Real Madrid e enfrenta Barcelona na final

Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Real Madrid de pênalti, aos 23 minutos do primeiro tempo, mas Morata calou os torcedores da casa ao chutar de perna esquerda, de dentro da área, e vencer o goleiro Iker Casillas aos 12 minutos do segundo tempo.

Morata também havia marcado gol para os italianos na vitória por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal, em Turim, na semana passada.

O Real tentou desesperadamente o gol que levaria a partida para a prorrogação, mas desperdiçou chances. Com a classificação, a Juventus permanece com possibilidades de conquistar a trinca de títulos formada por Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa da Itália.

A Juve tentará seu terceiro título na principal competição de clubes da Europa diante do Barcelona em Berlim, em 6 de junho.

