Juventude bate Ponte Preta em confronto direto ao G-4

Juventude e Ponte Preta encerraram o ano de 2020 se enfrentando pela 32ª rodada da Série B na tarde desta quarta-feira, 30. O jogo aconteceu no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, e foi um confronto direto por uma vaga no grupo das quatro equipes que irão se classificar à Série A em 2021. O Juventude, jogando em casa, entrou em campo na 4ª posição com 49 pontos. Embalada por duas vitórias seguidas, a Ponte Preta chegou na 7ª colocação, somando 46.

O equilíbrio entre as duas equipes não ficou restrito à tabela de classificação. Dentro do campo, o primeiro tempo foi parelho. A Macaca de Campinas chegou aos 7 minutos com um boa chance de cabeça do zagueiro Luizão. O defensor, sozinho dentro da área, mandou para fora. Aos 37, Camilo chutou de muito longe, mas a bola passou perto, assustando o goleiro caxiense Marcelo Carné. A primeira chegada forte dos gaúchos ocorreu apenas aos 41 minutos. O atacante Rogério recebeu um passe longo pela direita e tentou surpreender o goleiro Ygor Vinhas, batendo direto. O jogador do time paulista conseguiu se recuperar e fez a defesa.

Se faltou emoção nos 45 minutos iniciais, a abertura do segundo tempo foi fulminante. A Ponte Preta pulou na frente aos 5. Depois do escanteio batido pelo Camilo, o volante Barreto chutou. A bola desviou na zaga e o atacante Luan Dias apareceu para mandar para o fundo da rede. Só que a vantagem da Macaca durou muito pouco. Logo depois da nova saída, o Juventude empatou. O centroavante Rogério dominou no peito e deu uma bicicleta espetacular de fora da área para deixar tudo igual na Serra Gaúcha. Um gol lindíssimo.

Nos 25 minutos seguintes, mesmo sem criar grandes oportunidades, a Ponte foi melhor. Mas quem marcou foi o Juventude, aos 31. O meia Éverton cruzou com qualidade, deixando o centroavante Rafael Grampola bem posicionado para virar o jogo, de cabeça. Era justamente aquilo que a equipe de Caxias do Sul queria para alcançar os 52 pontos e pular para a 3ª posição. Atrás no placar, a Macaca partiu para cima. Quase fez com Moisés aos 42. Tiago Orobó tentou aos 45. A última oportunidade foi aos 48. O lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni teve a chance de concluir de dentro da área, mas demorou e a zaga apareceu para cortar. E o jogo ficou nisso mesmo. Vitória do Juventude por 2 a 1.

Com o resultado, a Ponte Preta se manteve na 7ª colocação, com os mesmos 46 pontos. A próxima rodada será apenas em 2021. O time gaúcho volta a jogar na terça-feira (5 de janeiro), fora de casa, contra o Cuiabá. A Ponte Preta tem pela frente o derby de Campinas contra o Guarani, no Brinco de Ouro, no mesmo dia.

adblock ativo