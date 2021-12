Justin Bieber faz embaixadinhas com Neymar; veja vídeo

O cantor Justin Bieber postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que ele aparece 'batendo' uma bolinha com o jogador brasileiro Neymar. As imagens foram feitas na última quinta-feira, 2, e divulgadas nesta sexta, 3.

Na filmagem, os dois aparecem fazendo embaixadinhas e Justin mostra ter bastante intimidade com uma bola de futebol.

Em pouco mais de 20 minutos, a postagem já tinha mais de 330 mil visualizações. Os fãs não perderam tempo e começaram a postar comentários: "Morta com o Neymar e o Justin já íntimos. (risos)", escreveu uma fã. "Nunca irei superar esse vídeo meu Deus! Eu nasci para ver Justin e Neymar juntos", disse outra seguidora.

Atualmente, Neymar está de fora da disputa da Copa América Centenário e viajou de férias para os Estados Unidos.

@neymarjr and I messin around in my backyard Um vídeo publicado por Justin Bieber (@justinbieber) em Jun 2, 2016 às 10:40 PDT

adblock ativo