Justiça suíça não vai interrogar Blatter no momento

A promotoria da Suíça não pretende, no momento, interrogar Joseph Blatter, presidente da Fifa, como parte das investigações abertas por lavagem de dinheiro e corrupção dentro da entidade, anunciou um porta-voz oficial.



"No momento, não está previsto fazer o senhor Blatter prestar depoimento", afirmou o porta-voz da promotoria em um e-mail enviado à AFP.



A Fifa se viu abalada na quarta-feira por um terremoto depois da detenção em Zurique de sete dirigentes suspeitos de corrupção, às vésperas da celebração de seu congresso anual.



Estas pessoas, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin, foram detidas a pedido da justiça americana, que indiciou 14 suspeitos no total.



A sede da Fifa também foi revistada, como parte de uma investigação judicial sobre o processo de escolha das sedes das próximas Copas do Mundo: Rússia (2018) e Catar (2022).



A investigação começou em março, mas só foi anunciada na quarta-feira por "razões de processo penal e de eficácia", segundo as autoridades americanas.



Nove dirigentes ou ex-dirigentes da Fifa e cinco executivos de marketing esportivo foram indiciados por corrupção, chantagem e lavagem de dinheiro pela justiça de Nova York, acusados de receber ou distribuir mais de 150 milhões de dólares desde 1991.



Depois de manter silêncio durante toda a quarta-feira, Blatter divulgou um comunicado à noite.



"É um momento difícil para o futebol, os fãs e a Fifa", afirmou.



"Tais comportamentos não têm cabimento no futebol e vamos garantir que os envolvidos serão banidos do jogo", completou.



Blatter tentará na sexta-feira ser eleito para o quinto mandato à frente da Fifa, uma entidade rica e influente, mas que é marcada por uma série de escândalos desde o início da presidência do suíço, em 1998.



O chanceler francês, Laurent Fabius, defendeu nesta quinta-feira o adiamento da eleição na Fifa.



Blatter não compareceu ao Congresso Médico da Fifa, realizado nesta quinta-feira em Zurique. Jiri Dvorak, diretor médico da entidade, usou o termo "turbulências" para se referir à ausência do presidente.



"O presidente Blatter pede desculpas por não estar presente, devido às turbulências que vocês provavelmente acompanharam na imprensa", declarou Dvorak, diretor médico da Fifa, na abertura do segundo dia do Congresso Médico da entidade em Zurique. "Tem que assumir suas responsabilidades na gestão da situação e isto, sem dúvida, é o mais importante", acrescentou Dvorak.

adblock ativo