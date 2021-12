Justiça mantém condenação de Messi a 21 meses de prisão

O Supremo Tribunal da Espanha confirmou nesta quarta-feira, 24, a condenação de Lionel Messi por três crimes de fraude fiscal. A pena é de 21 meses de prisão.

A decisão inicial foi do Tribunal de Barcelona, mas a defesa do atleta entrou com recurso. Contudo, o pedido de reversão da condenação foi indeferido.

Messi e o pai Jorge Horacio Messi foram condenados em julho de 2016 por sonegar 4,1 milhões de euros da Fazenda espanhola. O pai e também empresário dele teve a pena reduzida de 21 para 15 meses.

Apesar da sentença, Messi e o pai não devem cumprir pena, já que não têm antecedentes criminais e a condenação foi inferior a dois anos.

adblock ativo