Justiça manda Flamengo pagar pensão às famílias de vítimas de incêndio do CT

A Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinaram que o Flamengo terá que pagar pensão mensal de R$ 10 mil para cada família dos dez jovens que morreram no incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, em fevereiro deste ano.

De acordo com a decisão ainda em caráter liminar, além dos familiares das vítimas fatais, o pagamento deverá ser estendido aos outros três atletas feridos no acidente. A multa diária para o descumprimento é de R$ 1 mil para cada beneficiário. Valores referentes aos meses passados desde o incêndio também entram na conta.

´Conforme declaração do juiz Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira na liminar, a decisão vem pelo 'Flamengo não ter cumprido espontaneamente, até a presente data, ainda que de forma parcial e provisória, a responsabilidade de prestar apoio às vítimas diretas e indiretas do incêndio, conforme manifestação que anexou no processo’.

A determinação é que o pagamento seja imediato. O pedido de bloqueio dos valores para a indenização foi negado.

