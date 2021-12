Jussiê marca e Bordeaux estreia na Liga Europa com goleada

O lateral brasileiro Jussiê fez o quarto gol da vitória por 4 a 0 do Bordeaux, que atropelou o Bruges, da Bélgica, por 4 a 0, nesta quinta-feira, na estreia das duas equipes pelo grupo D da Liga Europa.

O ex-jogador do Cruzeiro, que disputa sua sétima temporada com o time francês, deixou sua marca aos 21 do segundo tempo. Ludovic Sané e Yoann Gouffran fizeram os dois primeiros gols da partida, enquanto o terceiro foi marcado contra pelo belga Bj¶rn Engels.

Com o resultado, o Bordeaux lidera o grupo D com dois pontos a mais que favorito da chave, o Newcastle, que decepcionou ao empatar sem gols no campo do Marítimo Funchal.

Bordeaux (FRA) - Bruges (BEL) 4 - 0.

Gols: Bordeaux: L. Sané (13), Gouffran (27), Engels (47 c.s.c.), Jussiê (66).

adblock ativo