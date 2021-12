Juniores da dupla Ba-Vi iniciam semi da Copa do Brasil

Terça-feira pode não ser o melhor dia para ter o maior clássico do Nordeste, principalmente se tratando de uma vaga para a final da Copa do Brasil Sub-20. Mas nesta terça-feira, 11, às 17h30, Vitória e Bahia se enfrentam no Barradão com um duelo carregado de grandes promessas para suprirem a fase ruim dos dois clubes no profissional. Vale sair um pouco mais cedo do trabalho para acompanhar o embate da dupla baiana que, diferentemente dos marmanjos, está dando show em campo.

No lado rubro-negro, o técnico Carlos Amadeu tenta o bicampeonato. Vencedor na primeira edição, em 2012, ele tem um time completamente novo daquele ano, mas não menos forte. Responsável pela base rubro-negra, Carlos Anunciação assegura que esta safra briga pelo título e vai dar muitas alegrias ao profissional, alguns já no ano que vem.

"Pegar um rival em qualquer competição é um desafio ainda maior, mas não podemos mudar o modo de jogar porque se trata de um Ba-Vi. Aqui estão todos tranquilos e confiantes. Temos atletas que vão mostrar para a torcida que podem defender o profissional. Será bom este clássico para mostrarmos a maturidade da safra", disse.

Alguns leõezinhos tiveram experiências no profissional. O atacante Léo jogou ano passado e no começo deste ano. Nickson, filho do ex-meia Jackson, atuou contra o Grêmio. Wellington já treinou no elenco principal.

O desafio é que os atletas mantenham a qualidade quando subirem. Do time campeão em 2012, só Gustavo, José Wellison e Mansur estão no time.

Esquadrãozinho

O Bahia, do técnico Haroldo Moreira, busca chegar à primeira final. Na sua melhor campanha, em 2012, foi eliminado nas semifinais pelo Atlético-MG.

Para Moreira, ter um Ba-Vi na semifinal mostra o bom trabalho de base feito pelos clubes. "Já teremos um na final. Isso mostra que, apesar da falta de apoio, o trabalho feito aqui é muito bom", disse. "É uma pena que não se acredite nas pessoas que trabalham na base. Assim como se formam jogadores, é preciso formar profissionais".

Algumas das várias promessas, como o zagueiro Robson, o meia Rômulo e o atacante Jeam, estiveram no grupo principal. O treinador também destaca Rodrigo: "Tem só 18 anos e muita experiência. Não deve em nada a zagueiro nenhum tecnicamente, mas tem que ter calma para evoluir".

Na final do Baiano Sub-20, Jeam fez dois gols no Ba-Vi e ficou com a taça. Espera voltar ao time profissional: "Essa é a intenção, subir e ficar de vez por lá e marcar o meu trabalho".

Filhos de ex-atletas agitam o clássico

Entre os garotos que estrelam o clássico, dois têm motivos mais do que especiais para buscarem sucesso na dupla Ba-Vi. Jeanzinho, camisa 1 do Esquadrão, é filho de Jean, ex-goleiro do Tricolor, enquanto Nickson, meia reserva do Leão, é cria de Jackson, ex-camisa 10 do Rubro-Negro.

Mesmo com 19 anos, completados no final de outubro, Jeanzinho já vem sendo um dos destaques do time. O pai, que foi campeão baiano pelo Tricolor em 1994 em 1998, lembra de como o garoto começou a se interessar pelo ofício: "Desde pequeno eu dava pra ele carrinho, boneco, todo tipo de brinquedo, mas o moleque jogava tudo pro lado e só se interessava pela bola", brinca.

Jean lembra a reação que teve quando ouviu do filho que queria ser goleiro. "Eu sempre dei risada e dizia 'logo goleiro? Pra sofrer que nem eu? Vai ser centroavante, fazer gol, poxa...'", brinca. "No início achava que era reflexo, mas depois vi que ele tem toda a técnica e é muito bom", completa.

O pai confessa ter visto pouco o filho em campo, por conta da separação da mãe dele. Mas diz ficar emocionado em saber que Jeanzinho está começando a vida profissional no mesmo clube que ele. "É gostoso, porque foi onde comecei minha carreira", conta. Jean não sabe se estará no Barradão nesta terça. " Tenho muita vontade de ir, mas minha esposa vai trabalhar e tenho que cuidar da minha filha de um ano e seis meses... Mas vamos ver, quem sabe?", torce.

No Rubro-Negro, o ex-craque do Leão Jackson acabou de fazer uma cirurgia no joelho e não poderá sair de Pernambuco para acompanhar o primeiro clássico decisivo do filho Nickson. Mesmo assim, deu a dica. "Só pedi para ele não se machucar. Ba-Vi é guerra! (risos). Já quebrei cabeça, levei chute, mas nunca me machuquei. Tem que saber jogar o clássico", lembra o ex-ídolo, que também tem o filho Rickson sub-15. "Minha segunda casa é o Vitória. Meu clube de coração. Por isso meus filhos estão aí. Não admito perder um clássico com meu eterno rival", completou.

