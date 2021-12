Júnior marca quatro e Vitória goleia Atlético de Alagoinhas

Em dia inspirado de seu artilheiro, o Vitória se impôs no Barradão. Com quatro gols de Júnior, ganhou por 4 a 0 e somou os primeiros três pontos na segunda fase do Campeonato Baiano, recuperando-se da derrota de domingo passado para o Bahia de Feira, líder isolado do grupo 1, com seis pontos.



O Leão volta a jogar na quarta-feira, às 20h30, contra o Vitória da Conquista, fora de casa. No fim de semana, recebe o mesmo adversário, às 16h de domingo, no Barradão.





O Atlético de Alagoinhas até resistiu bem nos primeiros minutos, com um bom bloqueio defensivo. Mas começou na sucumbir aos 20. Júnior recebeu sozinho na área, driblou o goleiro e concluiu. Logo em seguida, saíram mais dois gols do artilheiro em sequência. Aos 22, em cruzamento de Renato pela esquerda, o atacante só precisou completar. Aos 25, Elkeson lançou pelo alto, e o camisa 9 subiu mais alto do que a zaga, cabeceando sem chance para Vinícius.



Se tivesse forçado mais, o Vitória conseguiria uma goleada histórica. Mas diminuiu o ritmo e só voltou a marcar aos 23 do segundo tempo. com Júnior novamente, acertando chute de fora da área.



Na metade final da etapa complementar, Schwenck ainda teve tempo de perder aos menos três chances de ampliar a vantagem rubro-negra, acertando a trave já nos acréscimos.

VITÓRIA 4 x 0 ATLÉTICO DE ALAGOINHAS



Local: Estádio Manoel Barradas, às 17 horas.

Arbitragem: Lúcio José Silva de Araújo, auxiliado por José Raimundo Dias Hora e Mick Santos.



Gols: Júnior, aos 20, 22 e 25 minutos do primeiro tempo e aos 23 do segundo.

Cartões amarelos: Jéfferson, Márcio Carioca, Júnior, Renato e Bida.

Vitória: Viáfara; Pimentel, Wallace, Anderson Martins e Nino Paraíba; Vanderson (Marconi), Uelliton, Bida, Elkeson (Schwenck) e Renato (Adaílton); Júnior. Técnico:Ricardo Silva.



Atlético de Alagoinhas: Vinícius; Tito (Márcio Carioca), Jefferson, Samuel e Kiko; Vaguinho, Maurício, Jânio e Wellington; Jô (Diego) e Elcimar (Ciel). Técnico: Nazareno Silva.

