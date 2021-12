Júnior Cigano vence na sua volta ao octógono

Júnior Cigano passou um verdadeiro sufoco na sua volta ao octógono, na madrugada deste domingo, 14. Ele venceu Stipe Miocic por decisão unânime dos árbitros (48 a 47, 49 a 46 e 49 a 46). Ele e o adiversário faturaram o prêmio de "Luta da Noite" e embolsaram US$ 50 mil (cerca de R$ 130 mil) pelo duelo de cinco rounds na luta principal da noite, realizada em Phoenix (EUA).

O duelo entre Cigano e Miocic foi marcado inicialmente para o dia 5 de maio, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mas não aconteceu devido a uma lesão de Cigano, que foi substituído pelo meio-pesado Fabio Maldonado. Na época, Miocic não teve dificuldades e nocauteou com pouco mais do que 30 segundos naquela oportunidade.

O brasileiro não subia no octógono desde que foi nocauteado pelo campeão Cain Velásquez, em outubro do ano passado. Cigano vinha de duas derrotas para o Cain e conviveu com críticas pela previsibilidade de seu jogo.

Depois do combate desta madrugada, o rumo do brasileiro deve mudar. Cigano está em segundo no ranking dos pesados, atrás apenas de Fabrício Werdum, atual campeão interino em função de uma lesão de Velásquez. Werdum e Velásques se enfrentarão no primeiro semestre de 2015 pela posse definitiva da cinta.

A luta

No primeiro round, Miocic evitava a trocação e conseguiu colocar o brasileiro na grade, sem manter a posição por muito tempo. Também obteve uma queda, mas Cigano se levantou rápido e evitou o solo.

Miocic voltou melhor no segundo round e continuava a ditar o ritmo na movimentação. O brasileiro novamente levou duros golpes na cabeça, mas conseguiu se safar. Miocic ainda conseguiu uma queda e manteve a posição no chão até o final para levar o round.

No terceiro round, os golpes de Cigano entraram facilmente. O brasileiro chegou a derrubar Miocic com um cruzado, mas não conseguiu finalizar, e o rival se levantou.

O quarto foi uma disputa franca. Cigano começou melhor e dava a impressão de que seria fácil manter o ritmo que havia tido no assalto anterior, mas sua esquiva voltou a falhar e novamente foi surpreendido.

Cigano e Miocic voltaram muito cansados e, na base da raça, para o último round. Os dois foram muito golpeados e alternaram o domínio do assalto. Miocic estava com os braços cansados e tentava empurrar o brasileiro para a grade, mas Cigano logo saia.

adblock ativo