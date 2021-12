Júnior Cigano se separa após 10 anos de casado

O ex-campeão dos pesos-pesados no MMA, Júnior Cigano, está separado de Visana Piccozi, com quem foi casado por dez anos. A revelação foi feita durante as gravações do Caldeirão do Huck, onde Cigano será jurado do quadro Musa do Carnaval. "Ela é a pessoa mais importante da minha vida, é a pessoa que cuida de mim e eu quero cuidar dela pra sempre. Mas não a amo mais como mulher", disse.

Isso pode ter sido mais um dos motivos da derrota para o americano Cain Velásquez, que ganhou o cinturão de Cigano. "Eu quero lutar com ele de novo. Mesmo se não fosse pelo cinturão eu queria lutar com ele, porque da outra vez não lutei. Estava lá fisicamente, mas mentalmente não", afirmou.

