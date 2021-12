Júnior Cigano: "Quero me tornar um lutador mais completo"

O catarinense que apareceu para o mundo como representante da Bahia Júnior Cigano está de casa nova desde agosto deste ano, quando passou a treinar na American Top Team (ATT), em Coconut Creek (EUA). E é em território americano que, no dia 19 de dezembro, ele voltará ao octógono após um ano para enfrentar o holandês Alistair Overeem pelos pesos pesados do UFC. Em entrevista exclusiva, ele fala sobre a expectativa para o combate e comenta as mudanças em seus treinos.

Muita gente ainda estranha sua ida para a equipe American Top Team (ATT), que tem como um dos fundadores o brasileiro Ricardo Libório. Qual foi o motivo da mudança?

Eu acredito que para evoluir precisamos viver experiências novas. Eu costumava fazer alguns treinos aqui nos EUA e gostava, mas depois de um tempo parei concentrei meus treinos em Salvador. Eu sempre tive um bom acompanhamento no Brasil, mas encontrar parceiros pesos pesados para me ajudar nos treinos sempre foi um problema. Quis mudar um pouco os treinos e o estilo de vida. Alguns colegas já estavam por aqui, treinando na ATT, o que facilitou ainda mais a minha vinda.

Muito se especula que sua saída da Nova União, de Dedé Perderneiras, teria sido conturbada. Houve de fato desentendimento com ele ou algum atleta da Nova União?

É a primeira vez que ouço isso. De maneira nenhuma existiu qualquer problema com as pessoas e equipes que me ajudaram e me ajudam a ser quem eu sou. O Dedé Pederneiras, assim como Luiz Dórea, são pessoas especiais que me ajudaram e ajudam muito para onde quer que eu vá, e sou muito feliz por isso. Antes de vir para cá eu os consultei.

Você já está nos EUA desde agosto. Como é a rotina de treinos? Muito diferente?

Não é tão diferente da que eu já tinha no Brasil. O que realmente muda é a dinâmica do treinamento. Sobre a adaptação, aqui tem muitos brasileiros. Os supermercados tem produtos brasileiros, há restaurantes brasileiros, bares... Se a saudade da comidinha bater é só correr pra um desses lugares.

O Boxe sempre foi seu 'carro chefe'. E agora, vai apresentar novidades?

A intenção é sempre surpreender o adversário. O boxe sempre será meu carro chefe, mas é claro que quero me tornar um lutador mais completo para lutar em qualquer área.

Faz um ano desde sua última luta no UFC (triunfo sobre Stipe Mioic, em dezembro de 2014). O que fez nesta intertemporada? Fisicamente está 100% (passou por uma cirurgia no joelho e nariz, confirma)? E mentalmente?

Os últimos dois anos foram complicados para mim. Passei por cirurgias, mas já me recuperei totalmente. O mental é mais complicado, ficar tanto tempo parado, sem poder evoluir em um esporte que está exigindo cada vez mais dos atletas, é frustrante. Mas passou. Estou treinando forte e bem, feliz por já ter data marcada para voltar a competir.

Em entrevista ao canal Combate, você se disse frustrado por não enfrentar Fabricio Werdum, que disse que você precisa falar menos. O que achou de tudo isso?

O Werdum fez um bom trabalho contra o Velásquez e merecidamente venceu. Eu ocupo o segundo lugar no ranking e achei que teria a chance de lutar pelo título novamente, o que não aconteceu. Quanto às declarações do Werdum, eu não tenho nada a dizer.

Qual foi a grande diferença entre Cigano e Werdum, para que ele, ao contrário de você, batesse Cain Velásquez?

Somos lutadores completamente diferentes. Ele prioriza e é muito bom no chão, sendo que a maior força do Velásquez está em derrubar rivais. Eu priorizo o boxe.

Por falar em Velásquez, ele é um fantasma na sua vida?

Não tenho fantasmas (risos). Ele aplicou bem sua estratégia e evitou que eu usasse minha força no boxe. Já eu falhei na estratégia. Deveria ter buscado outros caminhos. Quero enfrentá-lo de novo e espero que isso aconteça em breve. Admiro o que ele conseguiu fazer sendo um peso pesado.

O que espera da luta com Overeem? Acredita que o vencedor terá a chance de disputar o título?

Já devíamos ter lutado, mas infelizmente não aconteceu (o holandês foi pego no antidoping em 2012). Ele é um lutador muito experiente e forte, será um grande desafio para mim. Acredito que o vencedor deve, sim, ser o próximo desafiante ao cinturão, mas isso é com o UFC. O que quero mesmo é voltar a competir regularmente.

Você tem acompanhado as futuras promessas do MMA na Bahia? Em quem você aposta para seguir seu caminho?

A Bahia tem uma energia incrível e, juntando isso à força de vontade dos atletas e treinadores que atuam por aí, podemos esperar que grandes talentos continuem a ser descobertos. A Champion, do Professor Dórea, e a Nordeste Jiu Jitsu, do professor Iuri Carlton, continuam ajudando garotos a se tornarem atletas de sucesso. Já temos promessas como Norman Carlton, Zeca Predador, Bruno Menezes e outros que só estão esperando sua oportunidade.

Você já disse que seu grande sonho era lutar em Salvador, na Arena Fonte Nova. E aí, ainda mantém esse sonho?

Tenho muita vontade de me apresentar para minha galera aí do Brasil, e a Arena Fonte Nova seria um ótimo cenário para isso, afinal, o Cigano nasceu na Bahia (risos). Seria incrível e iríamos lotar aquela Arena. O resto é o que menos importa.

