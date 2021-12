Junior Cigano é submetido a cirúrgia após UFC Croácia

Depois de vencer Ben Rothwell, no UFC Croácia, no dia 10 de abril, Júnior Cigano foi submetido a uma cirurgia no ombro nesta quinta-feira, 28, ainda em decorrência de um problema decorrente da luta.

"Eu machuquei meu ombro um pouco, mas venci uma grande luta, e tenho um excelente cuidado médico para, em breve, estar 100% novamente. Passei por uma pequena cirurgia nesta manhã com meu bom amigo, doutor Howard Gelb, que tomou conta de mim e fez com que tudo fosse perfeito. E adivinhe? Já estou em casa relaxando. Eu só gostaria de deixar vocês cientes disso através de mim.", postou o lutador de MMA.

E Cigano deixa a modéstia de lado ao falar sobre a luta. "Apesar de ser brasileiro, nunca joguei futebol muito bem, assim como nunca fui muito bom correndo, nadando ou fazendo esportes deste tipo. Mas, felizmente, me encontrei no mundo da luta e posso dizer: sou bom nisso. Mas lutar demanda muitas coisas e, algumas vezes, até nas vitórias você pode se machucar. Eu poderia dizer que agora é um momento ruim para mim, mas na verdade eu me sinto abençoado", escreveu.

