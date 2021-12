Júnior, atacante do Vitória, é libertado pela Justiça

“Estou feliz e vou brocar amanhã (quarta-feira)” foram as rápidas palavras do atacante Júnior, ao deixar a cela da Polinter, nesta terça-feira, 4, às 17h01. Após 32 horas de detenção e pagar fiança de R$ 3.600, ele levou menos de um minuto para entrar no carro Palio que o tirou do local. A viagem dele para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Vasco, às 19h30 desta quarta, pela Copa do Brasil, será por volta das 8h, segundo Raimundo Viana, diretor jurídico do Vitória.

O atacante não parou para dar entrevista e contou com a ajuda de policiais para driblar a imprensa, que montou guarda durante todo o dia. Mudou também de carro, antes um troller amarelo e, por fim, um Palio. Na Polinter, o jogador teve o privilégio de ficar em uma sala especial. O ambiente tem cerca de 3 por 3 metros quadrados, e dispõe de uma televisão pequena e colorida, além de uma cama. “O processo vai continuar correndo e Júnior responderá em liberdade”, explicou o advogado Raimundo Viana, que chegou à Polinter às 18 horas e só saiu uma hora depois.

Viana antecipou que o processo poderá ser encerrado por prescrição, mas segundo o diretor do departamento jurídico, os advogados do Vitória não vão esperar o prazo. “Porque senão vai parecer que Júnior é um fugitivo, e ele é inocente”, defendeu Raimundo Viana, antes de deixar o local.

O Vitória avisou que se Júnior quiser, ele também jogará no sábado, 8, contra o Palmeiras, na estreia da equipe pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

Inquérito - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu um inquérito para apurar a provável irregularidade do atacante rubro-negro na Copa do Brasil. Se a suspeita se confirmar o torneio deverá ser paralisado. Júnior pode ser multado e receber suspensão e o Vitória poderá responder por escalação irregular, cuja pena é de perda de pontos e pagamento de multa.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira, 5, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo