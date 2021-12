Julio Cesar segura líder Chelsea em sua estreia no QPR

Julio Cesar estreou com um bom resultado no Campeonato Inglês, neste sábado. O goleiro segurou o ataque do Chelsea e garantiu um ponto ao Queens Park Rangers na tabela com o 0 a 0 diante do líder. Sua atuação só foi ofuscada pela polêmica envolvendo o companheiro de time Anton Ferdinand e o rival John Terry.

Em mais um capítulo da "novela", Ferdinand se recusou a cumprimentar Terry, a quem acusa de racismo, antes do início da partida. O jogador do Queens Park alega ter sido insultado pelo rival com termos racistas na partida disputada entre os dois times, em outubro do ano passado.

Terry chegou a ser julgado, e inocentado, pela acusação. Mas o caso gerou consequências na seleção inglesa. Terry perdeu a braçadeira de capitão, o que gerou protestos de Fabio Capello. O técnico veio a pedir demissão do cargo logo após o episódio. Ashley Cole, que testemunhou a favor de Terry, também teve o aperto de mão negado por Ferdinand neste sábado.

Com a bola rolando, Julio Cesar foi o destaque, ao fazer boas e decisivas defesas para o time da casa, que somou seu segundo ponto na tabela e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento. Pelo lado do Chelsea, Ramires e David Luiz foram titulares, enquanto Oscar ficou no banco de reservas.

Apesar do tropeço, o Chelsea segue na liderança, com 10 pontos, mas sem mais o 100% de aproveitamento. O resultado, porém, favoreceu a aproximação dos rivais na tabela. O Manchester United assumiu a vice-liderança, com nove pontos, ao golear o Wigan Athletic por 4 a 0. Scholes, Chicharito Hernandez, que desperdiçou um pênalti, Büttner e Powell marcaram os gols da partida.

O Arsenal deu um salto na tabela com um grande resultado, no Emirates Stadium. O time londrino pulou do 8º para o 3º lugar da tabela ao golear o lanterna Southampton por 6 a 1. Gervinho, com dois gols, foi o destaque do jogo. O Arsenal chegou aos 8 pontos, assim como o Manchester City.

O atual campeão perdeu a chance de encostar no líder ao empatar com o Stoke City, por 1 a 1, fora de casa. Os anfitriões saíram na frente, com gol de Peter Crouch, mas os visitantes igualaram com gol de Garcia, ainda no primeiro tempo.

Ainda neste sábado, o Aston Villa derrotou o Swansea por 2 a 0, enquanto o Fulham aplicou 3 a 0 no West Bromwich. Norwich e West Ham empataram sem gols. Sunderland e Liverpool se enfrentam no complemento da rodada deste sábado.

