Julio Campos supera Cacá e fatura pole na Stock Car

O piloto Julio Campos conquistou a pole position da etapa de Cascavel da Stock Car, neste sábado, 16. Superando Cacá Bueno, com quem duelou até os instantes finais do treino classificatório, ele marcou o tempo de 1min01s865 no Autódromo de Cascavel, no Paraná.

Campos e Cacá fizeram uma disputa particular desde o início do treino, quando os pilotos são divididos em dois grupos. O segundo levou a melhor, ao registrar 1min02s308, logo à frente do rival. A disputa ficou mais acirrada na Super Pole, que conta apenas com os dez mais rápidos do dia. Desta vez, porém, Campos foi melhor e buscou sua segunda pole na Stock.

Vitor Genz vai largar em terceiro lugar, seguido de Átila Abreu, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello, que sairá do sexto lugar após ganhar a Corrida do Milhão, na etapa passada, em Goiânia. Sergio Jimenez largará em sétimo, Allam Khodair será o 8º, Popó Bueno, o 9º, e Rafael Suzuki, 10º.

A etapa de Cascavel terá rodada dupla neste domingo. A primeira corrida está marcada para as 11 horas. Terá duração de 40 minutos e dará ao vencedor 24 pontos na classificação geral. A segunda prova vai começar logo em seguida com grid invertido entre os 10 primeiros colocados da corrida anterior. E será menor. Com apenas 20 minutos, valerá 15 pontos.

