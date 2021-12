Belo Horizonte (MG) - Julio Baptista reforçou o discurso de defesa contra a polêmica na qual está envolvido, juntamente com Cris. No último sábado, 24, o meia-atacante do Cruzeiro teria pedido ao zagueiro para que o Vasco fizesse mais um gol no jogo entre os dois times, pelo Campeonato Brasileiro.

Flagrado pelas câmeras de televisão, o experiente jogador voltou a afirmar que tudo não passou de um mal entendido. - É um absurdo. Pegaram um trecho de uma conversa minha, dando a entender que estávamos entregando o jogo -, lamentou através de sua página oficial no Facebook (veja íntegra da nota abaixo).

Assista ao vídeo da conversa entre Júlio Baptista e Cris

Gazeta Press Júlio Baptista classifica polêmica como 'mal-entendido'

adblock ativo