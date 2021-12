Juliana/Larissa é campeã na Polônia e lidera ranking

As brasileiras Juliana e Larissa voltaram muito bem ao Circuito Mundial de Vôlei de Praia após a conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Neste sábado, elas conquistaram o título do Grand Slam de Stare Jablonki, na Polônia, e assumiram a liderança do ranking a duas etapas do encerramento da temporada.

O título conquistado em Stare Jablonki foi o terceiro de Juliana e Larissa no Circuito Mundial em 2012. No total, as brasileiras já venceram 45 etapas. Além disso, as hexacampeãs do circuito assumiram a liderança com 5.280 pontos. Elas foram favorecidas pela ausência em Stare Jablonki das chinesas Chen Xue e Zhang Xi, que agora estão em segundo lugar, com 40 pontos a menos.

Neste sábado, Juliana e Larissa abriram o dia com vitória nas semifinais sobre as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 14/21 e 15/10. Na decisão, as brasileiras derrotaram as italianas Greta Cicolari e Marta Menegatti por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 22/20.

Juliana e Larissa começaram a final melhores e abriram 4/1. A dupla italiana reagiu e chegou a empatar a parcial em 13/13. As brasileiras, porém, retomaram o controle do duelo, fizeram 16/14, marcaram três pontos seguidos no final e garantiram a vitória por 21/16.

O segundo set começou equilibrado. Cicolari e Menegatti chegaram a abrir três pontos de vantagem - 14/11 -, mas Juliana e Larissa se recuperaram e fizeram 17/17. Em seguida, as italianas marcaram dois pontos seguidos (19/17) e ficaram perto da vitória. As brasileiras, no entanto, conseguiram a virada no final do set e triunfaram por 22/20 para se sagrarem campeãs em Stare Jablonki.

Na disputa do terceiro lugar, as alemãs Holtwick e Semmler venceram as russas Ukolova e Khomyakova por 2 sets a 1, com parciais de 23/25, 26/24 e 15/13. As outras duplas brasileiras já tinham sido eliminadas na Polônia. Talita e Maria Elisa e Maria Clara e Lili caíram nas quartas de final, enquanto Agatha e Bárbara Seixas pararam nas oitavas de final.

A próxima etapa do calendário feminino do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será na Finlândia, em Aland, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. O Brasil será representado por Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa e Ângela/Lili, que já estão garantidas nas chave principal, e Taiana/Vivian, Maria Clara/Val, Ágatha/Bárbara Seixas e Renata/Elize Maia, que disputarão o country-cota.

adblock ativo