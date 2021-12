Julgamento de Pistorius entra no último dia

O processo contra o atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius entrou nesta sexta-feira, 8, em seu último dia, com a argumentação de seu advogado, Barry Roux, que vai tentar refutar a acusação final do promotor, que pediu a condenação de Pistorius pelo homicídio da sua namorada, Reeva Steenkamp.



Em sua argumentação, que começou na quinta-feira à tarde, Roux criticou aspectos da investigação, na tentativa de provar os supostos erros da promotoria.



A defesa tenta provar a tese, sustentada desde o início do processo por Pistorius, de que ele matou a namorada no dia 14 de fevereiro de 2013 após confundi-la com um assaltante.



O promotor Gerrie Nel assegura, ao contrário, que Pistorius matou sua namorada em um acesso de raiva ocorrido após uma luta corporal.



O advogado de defesa alegou novamente que a polícia cometeu erros ao manipular objetos na cena do crime antes das fotografias para a investigação.



Pistorius pode ser condenado a 25 anos de prisão por assassinato, se o agravante de premeditação for mantido na condenação.



"O réu não pode escapar de uma condenação por homicídio", afirmou o



promotor, que alegou que, mesmo se fosse verdade a versão de Pistorius, ele teria disparado contra um ser humano sem ser diretamente ameaçado.

