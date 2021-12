Após denúncia do procurador Herme Hilarião ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA), foi definida a data do julgamento sobre a confusão no último Ba-Vi. A sessão foi marcada para a próxima terça-feira, 27, às 18h, no Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, em Salvador.

O Vitória foi acusado pela promotoria do TJD-BA de ter terminado o jogo de forma proposital. Foram denunciados os jogadores Kanu, Bruno Bispo, Denilson, Rhayner, Yago, Fernando Miguel, Ramon e André Lima. Pelo Bahia, estão os atletas Vinicuis, Edson, Rodrigo Becão e Lucas Fonseca.

Briga

A briga se originou após a comemoração de gol do meia tricolor Vinicius, o próprio foi denunciado por fazer gestos obscenos e por ato hostil foi enquadrado o goleiro Fernando Miguel, do Leão.

Da Redação Julgamento de confusão do Ba-Vi acontece na próxima terça-feira

