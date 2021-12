Juiz saca arma para jogador após ser agredido durante jogo

Um árbitro ameaçou um jogador com uma arma durante uma partida de futebol amador em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os times Amantes da Bola e Brumadinho participavam de um jogo válido pela Liga de Futebol Amador de Brumadinho quando atletas do Amantes da Bola reclamaram de uma jogada violenta do adversário.

Reservas e o técnico do time invadiram o campo, exigindo a expulsão do atleta adversário. Na confusão, o juiz foi agredido com tapa e chute. Em seguida, o árbitro Gabriel Murta, que é policial militar, foi até o vestiário, pegou uma arma e voltou ao campo.

Um vídeo mostra ele com o revólver na mão. O juiz foi contido por um colega, enquanto o jogador que agrediu o árbitro fugiu do campo.

Não tinha policiamento no jogo e ninguém foi preso. A Federação Mineira de Futebol (FMF) está avaliando a postura do juiz, que vai se reunir nesta terça, 29, com uma psicóloga.

