Juiz não tem certeza se Anderson Silva ficou inconsciente

O veterano árbitro do UFC Herb Dean admitiu que ficou em dúvida se o lutador brasileiro Anderson Silva fingiu estar cambaleando após levar um cruzado no queixo na luta contra Chris Weidman, onde o brasileiro perdeu o cinturão dos pesos médios no último domingo, 7.

"Foi quase um replay da pantomima que ele havia feito antes. Vi ele caindo e reagi, mesmo que fosse fingimento. Mas, para ser honesto, eu não tinha certeza. Eu precisava chegar perto para olhar melhor. Foi quando vi que ele estava inconsciente para mim", disse Dean em entrevista ao site MMA Junkie.

Dean já arbitrou em outras lutas de Anderson e classifica como normal as provocações que o brasileiro faz ao seus adversários. Entretanto, ficou surpreso por Anderson ter sido derrubado no meio de uma delas.

Quando você coloca dois caras bem treinados tentando derrubar um ao outro, qualquer coisa pode acontecer. Mas, do jeito que aconteceu, ele sendo pego no meio de uma das suas brincadeiras, acho que foi um pouco surpreendente".

adblock ativo