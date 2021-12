Juiz do UFC é condenado a prisão por produzir maconha

O juiz Josh Rosenthal, veterano árbitro do UFC, foi condenado a 37 meses de prisão na última terça-feira, 2, pela produção de R$ 12 milhões em maconha nos Estados Unidos. Como entrou em acordo com a justiça norte-americana, colaborando com as investigações, sua pena será de três anos, em liberdade condicional.

Em 2012, agentes federais norte-americanos acharam em um depósito de Rosenthal, em Oakland, nada menos que 1.356 potes de maconha para comercialização. Em abril de 2013, o juiz do UFC assumiu a culpa pela produção e comercialização da erva.

Mesmo depois de ter sido acusado, Rosenthal continuou arbitrando em eventos de MMA em Utah e na Califórnia, nos meses de maio e junho.

