Judocas vão transformar praça de shopping em um tatame

A Federação Baiana de Judô (Febaju) anunciou nesta quarta-feira, 26, que a praça frontal do Shopping Paralela será usada para o Campeonato Baiano das categorias de base.

Com entrada gratuita ao público, o evento organizado em parceria com o shopping vai montar uma grande área de tatame para abrigar as várias lutas simultâneas, que começam na sexta-feira, 28, às 19h, com a categoria sub-21.

A competição seguirá no sábado, 29, a partir das 9h, para os judocas das categorias sub-11 e sub-13, iniciantes, sênior e veteranos.

No domingo, 30, o evento entrará no terceiro dia com o Festival da Criança, a partir das 13h30, reunindo a garotada com idades a partir dos 7 anos. O encerramento será às 18h, após o Desafio Estadual por equipes.

Segundo o presidente da Febaju, Marcelo Ornelas, a ideia é aproximar o público das competições de judô, esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil.

