Judocas recebem certificados do Bolsa Pódio na Bahia

O ministro do Esporte, George Hilton, visitou nesta sexta-feira, 10, as instalações do Centro Pan-Americano de Judô, localizado em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), para entregar 26 certificados do Bolsa Pódio aos judocas da Seleção Brasileira, que foram contemplados com o benefício.

O Bolsa Pódio é uma ação do Plano Brasil Medalhas, que apoia atletas olímpicos e paraolímpicos de modalidades individuais com chances de medalhas nos Jogos Rio 2016.

No total, 224 atletas recebem o benefício, sendo 140 olímpicos e 84 paraolímpicos. Para o judô brasileiro, o programa investe R$ 3,3 milhões, anualmente, segundo dados do Ministério do Esporte.

O valor das bolsas é definido conforme o ranking dos atletas ou seu desempenho em Jogos Olímpicos ou campeonatos mundiais. São quatro faixas: R$ 5 mil, R$ 8 mil, R$ 11 mil e R$ 15 mil.

O medalhista Tiago Camilo destacou a importância de programas que incentivem financeiramente os atletas. "Eu não deixo de pensar quantos atletas brasileiros deixaram de fazer esporte por não terem condições financeiras. Hoje, o esporte brasileiro conta com uma estrutura única, vitoriosa e através do Bolsa-Atleta, Plano Brasil Medalhas e Lei de Incentivo ao Esporte, os clubes e federações, juntamente com o Comitê Olímpico e o Ministério do Esportes estão construindo um legado para o esporte brasileiro", disse entrevista divulgada no site do Ministério do Esporte.

