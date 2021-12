Judocas iniciam preparação na Bahia para o Pan-Americano

Os judocasque desembarcaram em Salvador na terça-feira, 7, iniciaram os primeiros treinos no dojô do Centro Pan-americano de Judô (CPJ), localizado em Lauro de Freitas, (Região Metropolitana de Salvador). Os atletas utilizaram as quatro áreas de treinamento montadas no ginásio, onde treinaram por cerca de duas horas.

As equipes olímpica e de base do Brasil utilizarão o espaço em dois períodos diariamente, das 9h30 às 11h e das 18h30 às 20h, até domingo, 12. A atividade tem como foco a preparação do Brasil para o Campeonato Pan-americano de Judô, que acontecerá entre os dias 22 e 26 deste mês, em Edmonton, no Canadá.

"Neste treinamento, estamos priorizando a preparação dos convocados para o Pan-americano com o objetivo de aumentar a competitividade dos atletas nessa fase final. Além disso, estamos corrigindo alguns fundamentos também e está sendo bastante proveitoso", disse o técnico da equipe masculina, sensei Luiz Shinohara, em entrevista divulgada no site da CBJ.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Confederação Brasileira de Judô antecipou que o evento será fechado ao público. Porém, a oportunidade será aproveitada por 32 judocas das seleções masculina e feminina da Bahia, também das categorias sênior e de base.

